Неустоимо вкусни хрупкави кюфтенца от лапад

С настъпването на топлите пролетни дни пазарите се изпъстрят с пресни зеленолистни зеленчуци, сред които лападът заема почетно място в традиционната българска трапеза. Макар често да остава в сянката на спанака, този непретенциозен листен зеленчук е истинска витаминозна бомба. Вместо традиционната каша или супа обаче, днес ви представяме един по-различен, изключително вкусен и хрупкав начин да го включите в менюто си — под формата на ароматни сочни кюфтенца.

Здравният щит

Лападът не е просто вкусен листен зеленчук, а истинско природно лекарство. Включването му в диетата носи огромни ползи за здравето благодарение на неговия богат химичен състав:

Мощно оръжие срещу анемията: Лападът е изключително богат на желязо. Това го прави идеален за хора, страдащи от хронична умора, анемия или за тези, които искат да възстановят жизнените си сили след зимния сезон.

Истински склад за витамини: Той съдържа огромни количества витамин С, който засилва имунитета, както и витамини от групата В, витамин А и К. Те се грижат за здравето на кожата, зрението и доброто кръвосъсирване.

Детоксикация и добро храносмилане: Благодарение на богатото си съдържание на фибри, лападът стимулира метаболизма, подобрява работата на стомашно-чревния тракт и помага на тялото да се пречисти от натрупаните токсини.

Нискокалоричен и диетичен: Той е идеален за хора, спазващи хранителни режими за регулиране на теглото, тъй като съдържа минимално количество калории, но в същото време засища за дълго.

Рецепта за златни и хрупкави кюфтенца от лапад

Тези зеленчукови кюфтенца са меки отвътре, с хрупкава коричка отвън и са перфектното леко хапване за обяд или вечеря.

Необходими продукти:

500 грама пресен лапад

150 грама сирене (краве или козе)

2 глави пресен лук

2 скилидки чесън

2 яйца

4-5 супени лъжици брашно (или галета)

1/2 връзка пресен копър и магданоз

Сол и черен пипер на вкус

Олио за пържене (или зехтин за печене)

Начин на приготвяне:

Първата стъпка е правилната подготовка на зеленчука. Лападът се измива старателно, като с остър нож се отстранява дебелата средна жила на всеки лист. В тенджера с кипяща подсолена вода листата се бланшират за около две-три минути, докато омекнат и намалят обема си. След това веднага се изваждат и се охлаждат със студена вода, за да запазят свежия си зелен цвят. Изцеждат се изключително добре с ръце, за да не остане излишна влага, и се нарязват на ситно.

В дълбока купа се смесват нарязаният лапад, ситно нарязаните пресен лук, чесън, магданоз и копър. Към тях се добавя натрошеното сирене, разбитите яйца и брашното, което ще спои сместа. Всичко се овкусява със сол и черен пипер и се омесва добре до получаването на гъста, еднородна смес. Ако тестото ви се струва твърде рядко, можете да добавите още една лъжица брашно или галета.

С мокри ръце се оформят средни по размер кюфтенца. Имате два избора за тяхното сготвяне. За класически вкус можете да ги изпържите в добре загрято олио за по две минути от всяка страна до златист загар. За по-диетичен вариант ги подредете в тава върху хартия за печене, напръскайте ги с малко мазнина и ги изпечете в предварително загрята на 200 градуса фурна за около двадесет минути.

Сервирайте топли, гарнирани с разхлаждащ чеснов сос от кисело мляко, копър и щипка зехтин.

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