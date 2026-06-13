Неустоимо вкусни хрупкави кюфтенца от лапад
Зелените листа са истински склад на витамини
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Зелените листа са истински склад на витамини
При зеленчуците, яйцата и млечните продукти преобладава българското производство
Има голямо напрежение между производителите и веригите от магазини
Това съобщи заместник-министърът на земеделието Чавдар Маринов