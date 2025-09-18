Спорт

Браво! Юлияна Янева грабна първи медал в Загреб

По пътя до финала Янева преодоля Ханум Велиева, Сол Гум Парк, Катерина Зеленик

18 сеп 25 | 21:24
570
Фатме Мустафова

Юлияна Янева грабна сребърен медал от Световното първенство по борба в Загреб.

Нашето момиче загуби с 2:4 от японката Ами Иши на финала в категория до 68 кг. Това е първи медал за България от турнира.

Янева, еврошампионка от 2023 г.отбеляза две точки в схватката с контраатака и обръщане. 22-годишната японка върна точка с избутване от тепиха. Неуспешна атака на Иши завърши първата част.

Във втората Ами отбеляза две точки, а неволно удари и по лицето Янева. Това доведе до лекарска намеса. В последните 60-90 секунди Юлияна опита офанзива по всякакъв начин, но японката се отбраняваше добре и спечели с 4:2. От нашия щаб обжалваха неуспешно в заключителните секунди на двубоя.

По пътя до финала Янева преодоля Ханум Велиева, Сол Гум Парк, Катерина Зеленик - №2 в света в тази категория, както и китайката Джиа Лонг, световна шампионка от 2024 г.

 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема Спорт
Още от Спорт
Коментирай
1 Коментара
Beatrisa
преди 17 минути

Живеех с диабeт 8 години и мечтаех за ноpмален живот всеки ден. Днес съм без лекapства, нивото на захарта е идеалнo. Това е чудo, което се превърна в реалнoст за мен-и може да се случи с вас, но само това лекapствo ми пoмогна: ----- https://da.gd/bion

Откажи