Браво! Юлияна Янева грабна първи медал в Загреб

Юлияна Янева грабна сребърен медал от Световното първенство по борба в Загреб.

Нашето момиче загуби с 2:4 от японката Ами Иши на финала в категория до 68 кг. Това е първи медал за България от турнира.

Янева, еврошампионка от 2023 г.отбеляза две точки в схватката с контраатака и обръщане. 22-годишната японка върна точка с избутване от тепиха. Неуспешна атака на Иши завърши първата част.

Във втората Ами отбеляза две точки, а неволно удари и по лицето Янева. Това доведе до лекарска намеса. В последните 60-90 секунди Юлияна опита офанзива по всякакъв начин, но японката се отбраняваше добре и спечели с 4:2. От нашия щаб обжалваха неуспешно в заключителните секунди на двубоя.

По пътя до финала Янева преодоля Ханум Велиева, Сол Гум Парк, Катерина Зеленик - №2 в света в тази категория, както и китайката Джиа Лонг, световна шампионка от 2024 г.

