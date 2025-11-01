Байерн с класика срещу Байер Леверкузен. Челси излъга Тотнъм

Байерн Мюнхен постигна класическа победа с 3:0 над Байер Леверкузен в мач от деветия кръг на Бундеслигата. Двубоят на "Алианц Арена" бе решен още през първото полувреме, когато домакините показаха мощ в атака и пълен контрол върху играта.

Серж Гнабри откри резултата в 25-ата минута след асистенция на Том Бишоф. Малко след това Никълъс Джаксън удвои аванса след добра комбинация с Конрад Лаймер, а в 43-ата минута Луак Бейд оформи крайното 3:0.

След почивката Байерн спокойно контролираше темпото и не позволи на Леверкузен да се върне в мача. Съставът на Томас Тухел демонстрира зрялост, дисциплина и висока ефективност в атака.

С успеха Байерн Мюнхен затвърди позицията си сред лидерите в Бундеслигата, докато Байер Леверкузен допусна първо по-сериозно поражение от началото на сезона.

Междувременно Челси спечели с 1:0 гостуването си на Тотнъм в дербито от десетия кръг на Висшата лига. Единственият гол в срещата падна в 34-ата минута, когато Жоао Педро се разписа след точно подаване на Мойзес Кайседо.

На "Тотнъм Хотспър Стейдиъм" домакините започнаха по-активно, но с напредването на първото полувреме Челси пое инициативата. След комбинация между Кайседо и Педро гостите поведоха и успяха да задържат преднината си до края.

През второто полувреме Тотнъм натисна, но защитата на Челси и вратарят на тима издържаха натиска. Така "сините" си тръгнаха с трите точки от северен Лондон и записаха ценна победа, която ги приближава до челните позиции в класирането, пише "Топ спорт".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com