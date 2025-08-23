Серия издънки на старта на Бундеслигата

Шампионът на Германия по футбол Байер Леверкузен започна новия сезон в Бундеслигата с домакинска загуба от Хофенхайм с 1:2.
Отборът, който се раздели с голяма част от звездите си и вече е воден от нидерландския треньор Ерик тен Хаг, излезе напред в резултата чрез попадение на Джарел Куанса още в шестата минута, но Фисник Аслани изравни за гостите в средата на първата част, а гол на Тим Лемперле в началото на втората част доведе до пълен обрат.
Друг германски участник в Шампионската лига - Щутгарт - също направи фалстарт в началото, като загуби гостуването си от Унион Берлин с 1:2. Илиас Анса даде аванс на тима от столицата през първата част с две попадения - 2:0. "Швабите" успяха само да намалят в края на мача чрез Тиаго Томас.
Стабилният Айнтрахт Франкфурт показа класа, като се наложи над Вердер с 4:1. Джан Илмаз Узун откри за домакините, а френският халф Жан-Матео Баоя вкара два гола за 3:0. Вердер реагира чрез попадение на Джъстин Ндижнма, но Ансгар Кнауф оформи крайното 4:1.
Волфсбург тръгна с успех като гост над Хайденхайм с 3:1. Андреас Сков Олсен, Матиас Сванберг и Мохамедс Амура от дузпа бяха точни за "вълците", Лео Шиенца временно бе изравнил за Хайденхайм.
Аугсбург също направи отличен старт на сезона, налагайки се над Фрайбург с 3:1 при гостуването си. Димитрис Янулис, Крислен Мацима и Мариус Волф дадоха сериозен аванс на баварците. Фрайбург стигна само до почетно попадение чрез Винценцо Грифо от дузпа.
Първенство на Германия по футбол, мачове от първия кръг в Бундеслигата:
Байер Леверкузен - Хофенхайм 1:2
Фрайбург-Аугсбург 1:3
Хайденхайм-Волфсбург 1:3
Айнтрахт Франкфурт-Вердер Бремен 4:1
Унион Берлин-Щутгарт 2:1
По-късно днес:
Санкт Паули-Борусия Дортмунд
В неделя:
Майнц 05-Кьолн
Борусия Мьонхенгладбах-Хамбургер ШФ
От петък:
Байерн Мюнхен-РБ Лайпциг 6:0
