Антъни Джошуа взе тежкото решение!

Бившият двукратен световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа слага край на професионалната си кариера на 36-годишна възраст. Решението идва след тежка автомобилна катастрофа в Нигерия миналата седмица, при която загинаха двама от най-близките му сътрудници – Сина Гами и Латиф Айоделе.

"Основното е, че той се пенсионира от бокса", заяви чичото на спортиста Адедамола Джошуа пред нигерийското издание "Punch". По думите му боксьорът вече е уведомил семейството си за своето решение, което носи огромно облекчение на близките му след години на емоционална травма.

Трагедията на пътя

Инцидентът се случи на 29 декември 2025 година на магистралата Лагос – Ибадан. Луксозният джип, в който Джошуа е пътувал на задната седалка, се е врязал в спрял край пътя камион при опит за изпреварване с висока скорост. Докато боксьорът се отърва само с леки наранявания, неговият кондиционен треньор Сина Гами и треньорът Латиф Айоделе загинаха на място.

Шофьорът на автомобила, Адени Моболаджи Кайоде, вече е изправен пред съда в Нигерия по обвинения за причиняване на смърт поради опасно шофиране и липса на валидна книжка.

Последната победа

Пенсионирането на Джошуа идва в момент, в който той отново бе на върха на популярността си. Само преди седмици, на 19 декември 2025 година, той победи с нокаут в шестия рунд Ютюб звездата Джейк Пол в Маями. Сблъсъкът му донесе хонорар от над 180 милиона долара и бе разглеждан като подгряващ за дългоочакваната битка с Тайсън Фюри през 2026 година.

"Всеки път, когато той е на ринга, емоциите ни надделяват. Всеки нокдаун кара сърцата ни да изскачат", сподели Адедамола Джошуа, цитиран от "Punch". Според семейството боксьорът е решил да си тръгне, докато все още е на върха, за да си спести по-нататъшни травми.

Въпреки думите на неговия роднина, самият Антъни Джошуа и промоутърът му Еди Хърн все още не са направили официално изявление за окончателното оттегляне. Последната публикация на боксьора в социалните мрежи беше посветена на неговите починали приятели с думите: "Пазител на братята си".

