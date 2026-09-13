Рязка промяна на времето. Има и изненада
Температурите вероятно падат с повече от очакваното
Следете всички новини, анализи и коментари за Започва. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Температурите вероятно падат с повече от очакваното
И се случва за пръв път в историята
Ето програмата за първите три кръга
Нещата с новия треньор са договорени
Тази вечер са първите осминафинали
Предварителните данни на Националния статистически институт
Идва фазата на елиминациите, където грешките са фатални
Православната църква почита паметта на Св. мчци Гурий, Самон и Авив
Не сме удовлетворени от резултата, който постигнахме на последните избори, каза Румен Петков
160 лв. е глобата, ако откажете да отговорите на въпросите
Рядко се случва загуба на обоняние и вкус
В първия етап домакинствата ще могат да попълнят анкетната карта онлайн
Очаква се засилен трафик към София и големите градове след серията от почивни дни
Религиозните постят духовно и физически - храненето е след залез, на смрачаване
Не се очакват валежи днес, дъждът идва утре
На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава
Треска за злато може да започне в Космоса в близките 10-15 години. Предпоставки за това дава нов американски закон, който позволява минодобива извън З...
Тази вечер точно в 20 часа осем риалити звезди ще се впуснат в предизвикателството Big Brother All Stars. Очаква ни интересен и драматичен лайв и още...