ЦСКА със сензационна новина за Хулио Веласкес!

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев направи интересно разкритие.

Той призна, че настоящият старши треньор на Левски Хулио Веласкес е бил предложен за треньор на "червените" през лятото на 2024 година. В крайна сметка ръководството на клуба реши да замени Томислав Стипич с Александър Томаш.

"Истината е проста. След злополучния мач с Арда, който беше миналия сезон, стигнахме до решение да сменим Томислав Стипич. Едно от имената, които получихме, едно от съобщенията е с името на Веласкес. Негова визитка и с две-три изречения, че този треньор е свободен", призна Орманджиев.

"Той, треньорът, може дори изобщо да не е разбрал, че ни е бил предложен", добави бившият изпълнителен директор на ЦСКА.

"Предложен ми е от агент. Едно съобщение, както и много други треньори. Ние вече бяхме избрали Томаш. Такъв беше моментът".

