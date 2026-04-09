Веласкес пак си играе с огъня със състава на Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес отново подготвя изненади в стартовия състав за предстоящия двубой с Арда. Испанецът продължава да прави чести рокади, които често изненадват феновете, и този път няма да направи изключение.

Единственият сигурен титуляр изглежда е вратарят Светослав Вуцов, който няма реална конкуренция. Той обаче трябва да бъде внимателен, тъй като при жълт картон ще пропусне дербито с ЦСКА.

Веласкес няма да може да разчита на наказаните Кристиан Димитров и Майкон, като бразилецът ще отсъства и за мача с „червените“. В защита се очаква да започнат Алдаир, Търдин, Вуликич и Макун, докато Никола Серафимов няма да бъде използван като опция.

В средата на терена ще действат Георги Костадинов и Бурас, а пред тях ще оперира Мазир Сула.

В офанзивен план също се готвят промени. Армстронг Око-Флекс се очаква да се завърне сред титулярите за сметка на Хуан Переа, който не впечатли в предишния мач. Евертон Бала ще бъде използван като фалшива деветка, а Радослав Кирилов ще започне по десния фланг на атаката.

Така Веласкес отново залага на нестандартни решения в опит да запази непредсказуемостта на своя отбор в ключов етап от сезона.

