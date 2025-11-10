Веласкес взе ключово решение за Левски

Левски ще почива три дни през настоящата седмица, в която няма кръг заради паузата за националните отбори.

Играчите на Левски почиват днес, както и през уикенда, като няма предвидена контрола. Това става след загубата от ЦСКА в дербито, която бе едва втора за тима за Хулио Веласкес за първото завъртане от мачове, което приключи с изминалия кръг.

10 ноември, понеделник:

почивен ден

11 ноември, вторник:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

12 ноември, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

