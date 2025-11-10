Спорт

Веласкес взе ключово решение за Левски

10 ное 25 | 15:19
Левски ще почива три дни през настоящата седмица, в която няма кръг заради паузата за националните отбори.

Играчите на Левски почиват днес, както и през уикенда, като няма предвидена контрола. Това става след загубата от ЦСКА в дербито, която бе едва втора за тима за Хулио Веласкес за първото завъртане от мачове, което приключи с изминалия кръг.

10 ноември, понеделник:
почивен ден

11 ноември, вторник:
15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

12 ноември, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

