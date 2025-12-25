ЦСКА подписва със световен гигант

ЦСКА е в преговори с една от най-известните световни фирми, които правят футболни терени по света. Очаква се договорът да бъде подписан в началото на януари.

Ръководството на червените е взело решение да бъде чуждестранна фирма, която да направи терен на световно равнище на реновирания стадион, пише Гол.бг

Подробностите ще са ясни до средата на януари, като целта е да се направи терен, който да отговоря на всички изисквания за финал от европейските клубни турнири.

Междувременно се очаква до края на януари да функционира едно от игрищата на новата база на юношите край летището. Проблемът е във валежите, които затрудняват залепването на изкуствената трева. По принцип там ще има главно изкуствени терени.





