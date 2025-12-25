Как футболните звезди посрещнаха Дядо Коледа

Футболните звезди, по подобие на останалите хора, бяха обзети от коледното настроение. Много от тях споделиха снимки от моменти, в които празнуват Рождество Христово със своите семейства.

От споделените кадри прави впечатление, че много от тях залагат на обикновения стил и позират в тематични пижами за цялото семейство. С подобно облекло Коледа отбелязаха суперзвездата Кристиано Роналдо, нападателят на Барселона Роберт Левандовски, защитникът на Челси Марк Кукурея, английският национал Морган Гибс-Уайт от Нотингам, както и семейството на бившия футболист Уейн Рууни.

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд и приятелката му Изабел позираха в стилно облекло. На по ежедневен външен вид заложиха вратарят на Ливърпул Алисон Бекер, колегата му Джанлуиджи Донарума (Ман Сити), бразилските национали Рафиня (Барселона) и Винисиус (Реал Мадрид), защитникът на Порто Тиаго Силва и нападателят на Барса Маркъс Рашфорд.

Капитанът и вратар на Байерн Мануел Нойер пък показа, че се наслаждава на Коледа на топло и екзотично място.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com