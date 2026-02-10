Спорт

Люто дерби за Купата на България ПРОГРАМАТА

Ето какви мачове ще има във вторник в родния ефир

10 фев 26 | 11:02
Diema Sport 3

12:00 Санфрече Хирошима - Джохор Дарул Такзим, Елитна Шампионска лига на Азия

14:15 Шанхай Шенхуа – Мачида, Елитна Шампионска лига на Азия

18:00 Трактор - Ал Сад, Елитна Шампионска лига на Азия

21:30 Тотнъм – Нюкасъл, Висша лига

Nova Sport

12:00 Висел Кобе – Сеул, Елитна Шампионска лига на Азия

14:15 Ченгду Ронгченг - Бурирам Юнайтед, Елитна Шампионска лига на Азия

18:00 Ал Завра - Ал Уасъл, Шампионска лига на Азия 2, осминафинал

21:45 Херта – Фрайбург, Купа на Германия, четвъртфинал

Diema Sport 2

15:45 Естеглал - Ал Хюсеин, Шампионска лига на Азия 2

21:30 Челси – Лийдс, Висша лига

Diema Sport

18:00 ЦСКА - ЦСКА 1948, Sesame Купа на България, четвъртфинал

22:15 Уест Хем - Манчестър Юнайтед, Висша лига

MAX Sport 3

22:00 Наполи – Комо, Купа на Италия, четвъртфинал

RING

22:00 Хартс – Хибърниън, Висша лига на Шотландия

