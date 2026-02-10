Люто дерби за Купата на България ПРОГРАМАТА

Diema Sport 3
12:00 Санфрече Хирошима - Джохор Дарул Такзим, Елитна Шампионска лига на Азия
14:15 Шанхай Шенхуа – Мачида, Елитна Шампионска лига на Азия
18:00 Трактор - Ал Сад, Елитна Шампионска лига на Азия
21:30 Тотнъм – Нюкасъл, Висша лига
Nova Sport
12:00 Висел Кобе – Сеул, Елитна Шампионска лига на Азия
14:15 Ченгду Ронгченг - Бурирам Юнайтед, Елитна Шампионска лига на Азия
18:00 Ал Завра - Ал Уасъл, Шампионска лига на Азия 2, осминафинал
21:45 Херта – Фрайбург, Купа на Германия, четвъртфинал
Diema Sport 2
15:45 Естеглал - Ал Хюсеин, Шампионска лига на Азия 2
21:30 Челси – Лийдс, Висша лига
Diema Sport
18:00 ЦСКА - ЦСКА 1948, Sesame Купа на България, четвъртфинал
22:15 Уест Хем - Манчестър Юнайтед, Висша лига
MAX Sport 3
22:00 Наполи – Комо, Купа на Италия, четвъртфинал
RING
22:00 Хартс – Хибърниън, Висша лига на Шотландия
