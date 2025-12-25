Отиде си футболна легенда

Легендата на Нотингам Джон Робъртсън почина на 72-годишна възраст.

"Със съкрушени сърца съобщаваме за смъртта на легендата на Нотингам Форест и наш приятел Джон Робъртсън. Величие за нашия клуб и двукратен европейски шампион, талантът на Джон, неговата скромност и отдаденост към Нотингам никога няма да бъде забравена. Мислите ни са със семейството на Джон, приятелите му и тези, които го обичаха", се казва в изявлението на клуба.

Робъртсън започва и завършва кариерата си на "Сити Граунд", а единственият друг клуб, в който играе е Дарби Каунти. Той има основен принос за спечелването на КЕШ през 1979 и 1980 г. Негово е центирането към Тревор Франсис за единствения гол на финала срещу шведския Малмьо, с който Форест стига до първия си европейски триумф.

Година по-късно именно Робъртсън отбелязва гола за победата с 1:0 над Хамбургер на "Сантяго Бернабеу" във втория финал за КЕШ.



Има 28 мача за националния отбор на Шотландия и участва на Световното първенство през 1982 г.

Робъртсън подписва с Форест едва 15-годишен. Основен играч е в славния тим, воден от Брайън Клъф, който става шампион на Англия през 1978 г. Крилото печели Купата на лигата два пъти с Нотингам преди да премине в Дарби през 1983 г. След две години там той се завръща на "Сити Граунд".

Бил е помощник-треньор на Мартин О'Нийл в Селтик и Астън Вила, където работи с бившия капитан на България Стилиян Петров.





