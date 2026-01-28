Хулио Веласкес с горещ коментар за Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори на пресконференция след приятелския мач срещу Вихрен Сандански, спечелен с 3:1 на "Георги Аспарухов".

"За нас това беше една тренировка. Беше важно играчите да натрупат по 45 минути. Алдаир игра повече, защото се нуждаеше от допълнителни минути. Генерално не искахме да има много играчи с повече от 45 минути, за да не се натрупва умора и след това да влезем в нормален тренировъчен ритъм. Както и другите контроли, това беше тренировка, смятам я за положителна", започна Веласкес.

"Не е нещо сериозно. Вчера направихме една тренировка след полета. Сангаре се включи нормално. Направихме изследвания, има много лек мускулен проблем. Сметнахме да не поемаме риск с него. Ако беше играл днес, рискувахме да не тренира нормално. В Анталия нямаше проблеми, натрупа игрово време. Преценихме, че е по-добре да не рискуваме с него", разкри испанският специалист.

"Вече ме познавате от известно време. Няма да губя енергия да мисля какво би се случило напред във времето. Концентриран съм за следващия мач с Лудогорец за Суперкупата. Той не е за трупане на самочувствие, а за важен трофей, за да зарадваме институцията, която представляваме", сподели Хулио Веласкес.

"Трансферният прозорец все още е отворен. Пазарът е динамичен и за входящи, и за изходящи трансфери. Изключително съм доволен от играчите, с които разполагам. Трябва да приемем по най-нормалния начин това, което ще се случи. Трябва минимум да задържим нивото, което сме постигнали, и ако има възможност, да го подобрим", продължи той.

"Комуникацията ми с клуба е директна. Клубът работи за възможни входящи трансфери. Аз съм фокусиран върху ежедневната ми работа. Търся най-доброто възможно във всеки играч. След края на подготовката и последната контрола фокусът е върху предстоящия прекрасен мач с Лудогорец през следващата седмица", завърши Хулио Веласкес.

