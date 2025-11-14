Веласкес станал отшелник след боя от ЦСКА

Треньорът на Левски Хулио Веласкес използва кратката пауза след дербито с ЦСКА, за да се откъсне от напрежението и да презареди с най-близките си. Два дни след поражението с 0:1 испанецът е бил забелязан в спа комплекс в планинско селце близо до София, съобщава „24 часа“.

Веласкес е прекарал почивния ден заедно със съпругата си и техния син Хайме, като тримата са се насладили на спокойствие и топлите минерални басейни. Наставникът на сините не се отделял от семейството си и е използвал възможността да навакса пропуснатите моменти с тях в натоварения период.

Във вторник испанският специалист се завърна към работния ритъм на „Герена“, където Левски продължава подготовката си по време на паузата в първенството. Веласкес възнамерява да даде почивка на играчите през уикенда, след което сините ще се концентрират върху следващия си мач. При подновяването на шампионата Левски гостува на Монтана на 23 ноември, неделя, от 17:00 часа.

