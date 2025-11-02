Веласкес каза какво чака Левски срещу ЦСКА

Треньорът на Левски Хулио Веласкес прие доста спокойно поредната шампионатна победа, този път над Арда в Кърджали с 3:0.

"Труден за игра мач. Изпитвахме трудности в притежанието на топката в началото. Насочихме вниманието върху това преди мача, че трябва да се справяме по-добре и да усещаме момента, когато да успокоим играта и кога да наложим ритъм.

Добра ефективност и тайминг по време на срещата. Головете ни помогнаха във важни моменти. Играчите знаят какво се изисква от тях. Много съм доволен от резултата и от влагането на играчите. Трябва да продължат по този начин", коментира испанецът.

"В последния мач направихме 11 промени срещу Хебър, днес също направихме промени в състава. Абсолютно всички играчи в момента са в състояние да започнат мача заради отношението към тренировъчния процес. Винаги се опитваме да регулираме времето на играчите, за да избираме най-добрите, които да започнат", добави той.

"Трябва да възстантовим добре, да се подготвим за мача с ЦСКА. Ще бъде по най-отговорния начин. Знаем, че се изправяме срещу добър отбор с добри футболисти и, че трябва да изглеждаме по най-добрия начин, ако искаме да се поздравим с успех", каза Веласкес за предстоящото дерби следващата събота.

