Брайтън унижи Челси! Кризата в Лондон става все по-дълбока

Отборът на Брайтън разби Челси с 3:0 в мач от 34-ия кръг на английското първенство и задълбочи кризата в тима от Лондон. „Сините“ записаха пета поредна загуба в шампионата, като в тези срещи не са отбелязали нито един гол - серия, каквато не са имали от години.

С успеха Брайтън изпревари съперника си и вече е шести с 50 точки, докато Челси остава с 48 и е заплашен да се срине до 11-ото място. Домакините доминираха почти през целия мач и дори пропуснаха да постигнат още по-убедителен резултат.

Брайтън започна агресивно и още в 3-ата минута беше близо до гол, но след удар на Каору Митома вратарят Роберт Санчес се намеси добре и изби в корнер. След изпълнението му „чайките“ поведоха - Ферди Кадиоглу се възползва от свободното пространство и изпрати топката в мрежата за 1:0.

Челси така и не намери отговор, а втората част започна със нов удар за гостите. В 56-ата минута те имаха претенции за дузпа, но вместо това Брайтън организира бърза контраатака. Рютер подаде към Хиншелууд, който остана сам срещу Санчес и реализира за 2:0.

Домакините продължиха да натискат и пропуснаха нови положения. В 62-ата минута Митома стреля опасно, но топката премина покрай гредата. Малко след това Кадиоглу на два пъти опита да изненада Санчес от дистанция, но вратарят успя да спаси.

В 76-ата минута Алехандро Гарначо направи силен пробив и стреля технично към далечния ъгъл, но топката мина на сантиметри от гредата.

Крайният резултат беше оформен в добавеното време. Де Каупер проби по левия фланг и подаде към Дани Уелбек, който с едно докосване прати топката във вратата за 3:0 и сложи точка на разгрома.

