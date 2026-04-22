Интер възкръсна от 0:2 и е на финал за Купата на Италия

Миланският гранд Интер ще играе на финала за Купата на Италия, след като победи Комо с 3:2 във втория полуфинал между двата тима. Първата среща завърши 0:0, което направи реванша решаващ. Двубоят започна трудно за „нерадзурите“, но завърши с драматичен обрат. Победният гол падна в самия край и прати Интер в битката за трофея.

Интер започна вяло и още в първите минути беше близо до това да изостане. Мартин Батурина стреля от малък ъгъл, но Хосеп Мартинес спаси, а след последвалия корнер Марк Оливер Кемпф уцели гредата с глава. Натискът на гостите даде резултат в 32-ата минута, когато Батурина засече подаване на Игнас ван дер Бремпт и откри за 0:1.

Домакините имаха шанс да отговорят бързо, но Максимо Пероне изчисти от голлинията удар с глава на Маркус Тюрам. В началото на второто полувреме ситуацията за Интер се усложни още повече, след като Лукас да Куня завърши отлична атака на Комо със силен диагонален удар за 0:2.

Обратът започна в 68-ата минута, когато Хакан Чалханоглу реализира прецизно от границата на наказателното поле. Турският халф върна надеждите на Интер, а малко по-късно се превърна и в герой, след като изравни за 2:2 с глава след асистенция на Петър Сучич.

Драмата достигна връхната си точка в 89-ата минута. Именно Сучич се озова на точното място и реализира за 3:2 с удар от точката на дузпата, с което завърши пълния обрат и донесе победата на Интер.

Така „нерадзурите“ се класират за финала, където ще срещнат победителя от другия полуфинал между Аталанта и Лацио.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com