"Червените дяволи" с трета победа. Връщат ли се в голямата игра?

Манчестър Юнайтед започва да намира своя ритъм във Висшата лига след трудното начало на сезона.

С победа с 4:2 над Брайтън на „Олд Трафорд“, отборът на Рубен Аморим записа трети пореден успех във всички турнири – нещо, което не се беше случвало от дълго време.

Срещу „чайките“, Ман Юнайтед показа лице, което феновете очакват да виждат по-често – увереност, енергия и ефективност в атака.

Новите попълнения Матеуш Куня и Брайън Мбемо започват да оправдават очакванията, като и двамата се разписаха и бяха сред най-активните на терена. Техните действия в предни позиции придадоха свежест и динамика в играта на „червените дяволи“, които изглеждат все по-организирани под ръководството на Аморим.

Още едно попадение за успеха на тима добави и бразилския халф Каземиро.

С победата над Брайтън, тимът на Манчестър Юнайтед временно се изкачи на четвъртото място във Висшата лига и даде заявка, че е готов да се върне в битката за челните позиции.

За “червените дяволи” редстоят две ключови гостувания – на Нотингам Форест и Тотнъм в началото на ноември. Те ще бъдат сериозен тест за това доколко възходът на Юнайтед е реален.

Ако успеят да продължат победната си серия и в тези мачове, увереността и амбицията в отбора ще нараснат още повече и тимът ще даде голяма заявка за класиране в топ 4.

