Лейди Гага разтърси публиката с този жест за Ози Озбърн

Лейди Гага разтърси публиката с жеста си.

Тя направи изключително трогателен и силен трибют на Принца на Мрака - Ози Озбърн, който ни напусна на 76-годишна възраст. Попиконата закри концерта си в Сан Франциско във вторник - деня, в който Осбърн почина, с песента на хеви метъл легендата Crazy Train.

Вървейки към сцената, заедно с танцьорите си, тя разгърна черното кожено яке, под което носеше черна тениска с надпис „Ози Озбърн“. Лейди Гага и колегите ѝ започнаха да танцуват и скачат на сцената в ритъма на песента на Ози.

Lady Gaga plays “Crazy Train” to finish off her first MAYHEM Ball show in San Francisco, a tribute to the late Ozzy Osbourne. pic.twitter.com/n7o05oDoAv