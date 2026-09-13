Една зодия направо лети от щастие, друга да внимава какво казва
Интуиция, топли жестове и премерени ходове са кодовите думи за днес
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Интуиция, топли жестове и премерени ходове са кодовите думи за днес
Това обяви президентът на клуба Жоан Лапорта
Вълнуваща сцена пред катедралата "Уестминстър"
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Публиката вдигна високо ръцете си и започна да крещи от вълнение
Целувката е много повече от жест
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Празничната програма ще е от 6 до 10 февруари
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Ние сме единствената страна в света, която провежда избори с частна фирма, каза Радомир Чолаков
Заради атентата срещу Абе
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Звездата посвети победата на съгражданите си
"Сините" с емоционален пост към феновете
Театърът ще даде възможност на всеки, закупил билет за постановката, да направи романтична снимка на любимия или любимата
На Велики четвъртък, папа Франциск ще отслужи литургия за Тайната вечеря в Центъра за прием на бежанци в Кастелнуово ди Порто. Там той ще умие нозете...