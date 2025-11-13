Барселона прави голям жест към Лео Меси

По време на представянето на книгата „Jo vaig viure a la Masia“ („Живях в Ла Масия“) на журналиста Шави Торес президентът на Барселона Жоан Лапорта обяви, че клубът ще издигне статуя на Лео Меси. Паметникът на аржентинеца, превърнал се в най-яркия символ на „Блаугранас“ през последните две десетилетия, ще бъде поставен в зоната около „Камп Ноу“ редом до фигурите на Йохан Кройф и Ласло Кубала.

„Ще ни бъде огромно удоволствие. Убеден съм, че всички фенове на Барселона искат да видят статуя на Лео там, където стоят най-великите имена в историята на клуба“, каза Лапорта пред залата, изпълнена с легенди, бивши играчи и фигури от каталунската футболна общност.

Президентът подчерта, че Меси остава „вечна част“ от Барселона, независимо че кариерата му в момента продължава в Интер Маями. „Сигурен съм, че той отново ще бъде свързан с клуба. Не знам какво ще прави, когато приключи в Интер Маями, но той знае, че вратите са отворени. Имаме огромно уважение и възхищение към Лео. Той заслужава най-красивата почит в света“, коментира Лапорта.

Само преди дни Меси се върна на "Спотифай Камп Ноу", макар и като гост, заедно с приятелите си Родриго де Пол и Пепе Коста. Тримата прекараха вечерта на стадиона, преди аржентинецът да отпътува за Елче, където тази седмица тренира пред хиляди фенове.

