Иво Димчев дава тон за филм! Звезда стои като жива статуя

Дебютният филм на режисьора Камен Стоянов „Звезда“ тръгва по кината от 27-и март, а снощи в кино „Одеон“ се проведе официалната премиера на лентата, която уважиха както актьорите и екипа, така и много близки, приятели и популярни личности като оперните звезди Дарина Такова и Мила Михова, журналистът Драгомир Симеонов и др.

Сценарий е също на Камен Стоянов, оператор е Росен Даскалов, а музика е на световно известния артист, а днес и в национален ефир, Иво Димчев, участник в „Като две капки вода“.

Във филма ще видите Елена Замяркова, Ирмена Чичикова, Мариана Крумова, Жана Яковлева, Васил Дуев – Тайг, Иво Димчев. Продуценти са Петър Мичев и Зорница София, финансиран е от Национален филмов център.

„Изключително съм щастлив, че филмът ще се срещне с публиката“, сподели Камен Стоянов, който е и сценарист на „Звезда“. „За първи път гледах филма днес и може да звучи шизофренно, но доста ме развълнува, благодаря на целия екип“, допълни Елена Замяркова, която влиза в главната роля. „Аз гледам филма за трети път и при всяко гледане намирам нови теми, които ме карат да се замисля“, завърши Ирмена Чичикова.

Историята на филма разказва за художничката Звезда, която завършва образованието си в Лондон и се налага да се върне в България за да помага на самотната си майка. Напористата Звезда успява да уреди първата си самостоятелна изложба в реномирана софийска галерия, но планираният триумф на откриването е отложен защото същия ден е обявен Ковид локдаун. Звезда решава да използва ситуацията творчески и се изолира в галерията сред картините си като жива скулптура, която да бъде наблюдавана и от витрините и онлайн в радикално оголване живеейки на показ, рискувайки не само себе си, но и спокойствието и здравето на майка си. Постига внезапна известност във време на дефицит на културни събития, която обаче, е за сметка на човечността и живота на майка и.

