Два протеста затвориха ключово кръстовище

Протестиращи затвориха кръстовището на светофара в Горубляне (до хотел „Монтесито“ на Цариградско шосе). То е затворено и в двете посоки, предава Nova.

На място се провеждат два отделни протеста. Първият е на жители на квартал „Дружба“, които изразяват недоволство от ремонта на топлопреносната мрежа. Вторият протест е с искане за оставката на зам.-кмета Никола Лютов.

Организаторите на протеста срещу Лютов са заявили блокиране на кръстовището в общината, но двата протеста се сляха, подкрепиха се взаимно и блокираха движението.

