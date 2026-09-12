Голямото саниране тръгва! Стотици блокове с безплатен ремонт
Близо 1,3 млн. кв. м жилищна площ в над 100 общини ще бъдат обновени, собствениците няма да доплащат
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Близо 1,3 млн. кв. м жилищна площ в над 100 общини ще бъдат обновени, собствениците няма да доплащат
Ремонтът им влиза в Новата програма за саниране
Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие в размер на 20% от проекта
Публикувани са за обществено обсъждане промени в закона за етажната собственост
София. Стартираха строително-монтажните работи по първите две сгради, които ще бъдат обновени по проект „Енергийно обновяване на българските домове",...
Стара Загора. Общо 100 хил. лв. са заделени само за тази година от бюджета на регионалното министерство в помощ на социално слаби семейства за енергий...