„Кошница с грижа“ тръгна: Колко по-евтино излиза едно пазаруване?

„Кошница с грижа“ обещава по-евтини продукти в магазина, но може ли подобна инициатива да доведе до трайно облекчение за семейния бюджет? Темата коментираха старши икономистът Георги Ангелов и председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Инициативата, предложена от „Прогресивна България“, вече се прилага в осем търговски вериги и предлага поне 15% отстъпка на определени хранителни продукти. Според Георги Ангелов най-голямото предимство е, че мярката е постигната чрез диалог между държавата и бизнеса, а не чрез административен натиск.

„По-добре е, когато двете страни седнат и измислят нещо заедно, отколкото да се опитваме да форсираме решения единствено чрез законови промени“, подчерта той.

Екипът на телевизията проверил на място как работи инициативата. В един от магазините били обозначени около 30 продукта със специални стикери. Сред тях са сирене, яйца, кисело мляко, кори за баница и други основни хранителни стоки.

Сметката за баница с кайма например показва, че при редовни цени покупката би струвала 15,72 евро, а с отстъпките по програмата крайната сума пада до 13,05 евро.

Сред необходимите продукти са:

500 г кайма смес – редовна цена 3,32 евро, с отстъпка - 2,79 евро

10 яйца размер L – с 15% намаление

* сирене (около 700 г) – от 6,08 евро намалено на 4,99 евро

* кисело мляко (1 кг) – от 1,43 евро на 1,19 евро

* фини кори за баница – с 18% отстъпка

Паралелно с това сравнение на цените в Европа показва, че някои продукти продължават да бъдат по-евтини в страни като Германия, отколкото в България, което отново поставя въпроса за ценовите различия на общия европейски пазар.

Според Ангелов обаче подобни инициативи могат да имат ограничен ефект, ако не бъдат подкрепени от по-широки икономически мерки. По думите му бюджетният дефицит и бързият ръст на потребителското кредитиране създават натиск върху цените.

„Това напрежение ще избие някъде. Миналата година беше при имотите, а сега виждаме ефекта при други стоки и услуги. Необходимо е успокояване чрез разумна бюджетна политика“, смята икономистът.

Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов също оцени инициативата положително. Според него доброволното сътрудничество между държавата и търговските вериги подобрява конкурентната среда и носи ползи както за бизнеса, така и за потребителите.

„Когато се постави репутацията на масата, доброволните инициативи винаги дават добър пазарен ефект. Важно е тази практика да не бъде временна, а да се превърне в устойчив модел на поведение“, заяви Иванов.

Той подчерта, че наред с подобни кампании трябва да се следи за стриктно спазване на законодателството и ограничаване на злоупотребите с пазарна сила. По думите му трайното решение е в укрепването на българските производители чрез сдружаване и изграждане на по-силни пазарни структури.

„Само обединени производители могат да бъдат равностоен партньор на големите търговски вериги. Това е моделът, който работи в цяла Европа“, заключи той.

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