Десет дни след ужаса на „Тракия“ няма ключова експертиза
Защитата твърди, че спукана гума е хвърлила ТИР-а в насрещното, а шофьорът няма вина за кървавия сблъсък
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Защитата твърди, че спукана гума е хвърлила ТИР-а в насрещното, а шофьорът няма вина за кървавия сблъсък
Ремонтът им влиза в Новата програма за саниране
Все още не е изготвена техническа експертиза за трагичния инцидент, при който загина 14-годишен ученик. Драмата се разигра в училищен двор в Разлог пр...