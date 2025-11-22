Голяма драма с остъклените тераси. Съседите решават

Остъклените тераси се превръщат в истинска драма за собствениците на жилища в България. Масово те не са узаконени и често се превръщат в повод за спорове между съседите. Но преди да се вземе каквото и да е решение, е важно да се изясни терминологията и законовите рамки.

Балкон, лоджия и тераса – каква е разликата?

Балконът е открита използваема площ върху конзолна конструкция, която се издава пред фасадата на сградата.

Лоджията също е използваема площ, открита към външната страна, но е включена в общия обем на сградата и не се издава напълно извън фасадата.

Терасата е открита площ, разположена върху помещения, върху колони или директно на терена, често с по-големи размери и с по-самостоятелно конструктивно значение.

Тези различия са важни както за архитектурната визия, така и за законовите изисквания.

Законът и правилата

Собствениците на жилища са длъжни да се съобразяват с Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). В Чл. 6, ал. 1, т. 5 е записано, че никой не може да извършва ремонтни дейности, които:

влошават характеристиките на строителните продукти;

променят части от общи пространства;

нарушават архитектурния вид, носимоспособността или устойчивостта на сградата;

компрометират пожарната безопасност или безопасното ползване на общите части.

Оттук следва, че остъкляването на тераси не е просто козметична промяна – то засяга носещата конструкция и общите части и изисква съгласие от всички заинтересовани страни.

Процедурата за узаконяване

Балкони и лоджии: остъкляването им не изисква разрешение за строеж съгласно закона. Важно е обаче да има одобрение на общото събрание на етажната собственост, като за валидност се изисква 51% от идеалните части.

Тераси: за тях процедурите са по-строги. Необходими са:

проектна документация;

разрешение за строеж от районната администрация;

одобрение от общото събрание на собствениците, взето с минимум 51% от гласовете на идеалните части.

Липсата на съгласие или на разрешение може да доведе до сериозни конфликти, а в някои случаи – до принудително премахване на остъклената конструкция.

Съседите решават

В много блокове именно съседите определят съдбата на остъклените площи. Ако мнозинството от собствениците (51% от идеалните части) не одобри проекта, той не може да бъде реализиран законно. Това понякога води до компромиси – например остъкляване с по-леки конструкции, които не засягат носещата част на сградата.

Юристи и архитекти съветват: преди всяка подобна промяна, проверете дали терасата е балкон, лоджия или тераса, защото процедурите и изискванията са различни, а последствията при нарушение могат да бъдат сериозни.

Остъкляването на тераси е повече от модна тенденция – то е въпрос на закон, безопасност и съгласие между съседите. В България, където масово тези конструкции не са узаконени, правилното разбиране на законовите изисквания и решението на общото събрание (с 51% от гласовете на идеалните части) може да спести главоболия, спорове и разходи.

Съседите, а не само архитектите, често решават съдбата на една остъклена тераса. И докато някои виждат в тях уют и защита, други ги възприемат като риск за безопасността и визуалния ред на сградата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com