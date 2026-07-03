Теч в блока! Кой плащата сметката?

Всичко започва с едно жълто петно. Първо е с размерите на длан. После става кафяво. След няколко седмици мазилката започва да се надува, боята се лющи, а от тавана пада първото парче мазилка.

Собственикът на апартамента вече е убеден - някой отгоре го наводнява.

Съседът обаче е категоричен: "При мен няма никакъв теч.“

Така започва една от най-честите войни в българските блокове. Война, която понякога продължава години, стига до съдебната зала и струва десетки хиляди левове.

Кой е виновен?

Най-голямата заблуда е, че всеки теч идва от банята на съседа отгоре. В действителност причините могат да бъдат десетки - спукана водопроводна тръба, компрометирана канализация, теч около сифона, неизолирана тераса, дефект в покрива или дори стара вертикална щрангова инсталация, която е обща част на сградата.

Именно тук започват и споровете.

Ако аварията е в личната инсталация на собственика, той носи отговорност за ремонта и причинените щети. Ако обаче течът идва от общите части - покрив, вертикални щрангове или общи тръбопроводи, разходите могат да бъдат за сметка на етажната собственост.

Разликата често изглежда малка, но определя кой ще плати сметката.

Защо течът се открива толкова трудно?

Парадоксът е, че мястото, където се появява петното, невинаги е мястото на аварията.

Водата може да измине няколко метра между плочите, преди да намери най-ниската точка и да се покаже на тавана на долния апартамент.

Затова в много случаи първоначалните обвинения се оказват погрешни.

Все по-често специалистите използват термокамери, влагомери и други съвременни методи, които локализират проблема без къртене на половината баня.

Законът е на страната на пострадалия

Когато течът е доказано причинен от съсед, той дължи не само ремонта на повредената инсталация, но и обезщетение за нанесените щети.

То може да включва възстановяване на тавани, стени, подови настилки, мебели, електроуреди и дори разходите за експертизи.

Ако виновният отказва доброволно да отстрани проблема, спорът може да стигне до съда, където решаващо значение имат експертните заключения.

Най-скъпият теч е този, който се отлага

В практиката на строителните експерти има случаи, при които ремонт за няколкостотин лева е прераснал в щети за десетки хиляди.

Докато съседите спорят кой е виновен, влагата прониква в бетонните конструкции, появяват се плесени, корозира арматурата, а възстановяването става все по-скъпо.

Често най-голямата цена не е финансовата.

Изгубва се доверието между хора, които продължават да живеят врата до врата.

Когато покривът тече, всички плащат

Особено болезнени са конфликтите в последните етажи.

Живеещите под покрива настояват за спешен ремонт, а останалите често отказват да участват в разходите с аргумента, че проблемът не ги засяга.

Законът обаче е категоричен – покривът е обща част на сградата. Това означава, че поддръжката му е задължение на всички собственици, независимо на кой етаж живеят.

Същото важи и за общите щрангове, фасадата и конструктивните елементи на сградата.

Малкото петно, което разрушава добросъседството

Психолозите отдавна отбелязват, че конфликтите между съседи са едни от най-трудните за разрешаване. Причината е проста – страните не могат просто да се разделят. Те продължават да се срещат всеки ден – във входа, в асансьора, пред пощенските кутии.

Затова един нерешен теч лесно се превръща в повод за поредица от нови конфликти – за шума, за общите части, за паркоместата, за домашните любимци.

Едно петно на тавана започва да тежи много повече от няколко квадратни метра влага.

Истинската цена на един теч

В крайна сметка водата почти винаги намира своя път. Въпросът е дали съседите ще намерят своя.

Защото в етажната собственост най-скъпият ремонт невинаги е този на банята или покрива. Понякога най-трудно се поправя доверието между хората. А когато то изчезне, войната в блока започва отново – при следващия дъжд.

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