Кой плаща покрива на блока, когато протече

Когато покривът на една жилищна сграда протече, въпросът „кой плаща“ неизбежно се превръща в източник на напрежение между съседите. Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) обаче е категоричен: покривът е обща част на сградата и неговият ремонт е задължение на всички собственици – без значение на кой етаж живеят. Това важи както за основен, така и за необходим или неотложен ремонт, когато има опасност за конструкцията или за здравето на обитателите.

Покривът като обща част – какво означава това

Според ЗУЕС общите части включват всички елементи, които обслужват сградата като цяло – покрив, фасада, основи, стълбище, инсталации. Покривът е част от конструкцията и затова неговото поддържане е колективно задължение.

Когато има теч, компрометирана хидроизолация или изгнили греди, ремонтът се определя като неотложен или необходим, защото засяга безопасността и нормалното използване на сградата. В тези случаи законът не оставя място за отказ – всички собственици участват в разходите.

Могат ли живеещите на първия етаж да откажат да плащат

Това е най-честият спор във всеки блок. Аргументът „покривът не е мой проблем“ звучи логично, но няма правна стойност.

Законът не прави разлика между етажите – собственикът на първия етаж има същите задължения към общите части, както и този на последния.

От 2024 г. правилата са още по-ясни: всички собственици плащат разходите за поддръжка и ремонт на общите части, независимо дали живеят в имота, на кой етаж се намира той или дали лично ползват дадена част от сградата.

С други думи – не, първият етаж няма право да откаже участие в ремонта на покрива.

Какво става, ако някой откаже да плати

Решението на общото събрание е задължително за всички. Ако собственик откаже да участва в разходите, домоуправителят или управителният съвет може да издаде покана за доброволно изпълнение, а след това – да потърси сумата по съдебен ред.

Законът позволява издаване на заповед за изпълнение, което значително ускорява процеса.

Когато покривът протече, законът е ясен

Покривът не е проблем на последния етаж, а на цялата сграда. Той е обща част и неговият ремонт е колективно задължение.

Нито първият етаж, нито необитаемите апартаменти, нито отсъстващите собственици могат да се освободят от участие.

ЗУЕС е категоричен: общите части се поддържат от всички – за да бъде сградата безопасна, годна за обитаване и защитена от разрушаване.

