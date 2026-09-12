Кой плаща такса в блока? Глоба от домоуправителя
За деца до 6 години не се дължи такста
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За деца до 6 години не се дължи такста
Ако аварията е в личната инсталация на собственика, той носи отговорност за ремонта и причинените щети
Сградният фонд остарява, покривите - текат
Създава се публичен електронен регистър на професионалните управители
Нов закон въвежда строги правила
Глоби, ако не се запишеш в домовата книга до 15 дни след настаняването
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че в момента служебното правителство върши „мръсната работа“ преди изборите
При качването по стълбите също трябва да се спазва разстояние от 2 метра между хората
Сливен. 85-годишен инвалид от Сливен поиска съд за домоуправителя на своя вход заради неработещ асансьор. Г.Г. е пуснал жалба в районния съд, искайки...