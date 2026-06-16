Бюджетът на блока. Солени глоби за съседа, който не плаща

Всяка сграда има своя вътрешна икономика - малка, но задължителна. Тя започва от едно решение на общото събрание, което определя какво ще струва животът в общите части през следващите дванадесет месеца. Бюджетът не е пожелателен документ, а финансовият гръбнак на входа. В него се вписват всички разходи, които държат сградата жива: осветлението в коридорите, почистването, асансьорът, поддръжката на инсталациите, абонаментните услуги, застраховките, фондът за ремонти и онези непредвидени ситуации, които винаги се появяват в най-неподходящия момент.

Този бюджет се приема с обикновено мнозинство, но след това тежи върху всички - и върху тези, които са гласували „за“, и върху онези, които са отсъствали, и върху вечните опозиционери, които никога не са съгласни с нищо. Законът е категоричен: общите части са общо задължение. Няма „не живея тук“, няма „не ползвам асансьора“, няма „моят апартамент е празен“. И празният апартамент има таван, стълбище и покрив над себе си.

За какво се харчат парите на входа

Бюджетът е като карта на всички невидими процеси, които правят една сграда обитаема. Той покрива ежедневието - ток, вода за почистване, поддръжка на асансьора, дребни ремонти. Но покрива и големите, тежки разходи, които никой не иска да мисли, докато не се случат: течащ покрив, компрометирана фасада, подмяна на щрангове, аварии в общите инсталации.

Фонд „Ремонт и обновяване“ е задължителен и е сърцето на дългосрочната грижа за сградата. Той е онзи резерв, който спасява входа от хаос, когато се появи голям проблем. Законът изисква той да се формира и поддържа, защото сградата не е снимка, а жив организъм, който старее, руши се и има нужда от постоянна грижа.

Когато някой не плаща - какво позволява законът

Най-честият конфликт в етажната собственост започва с едно „нямам да дам“. Но Законът за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ е предвидил механизъм, който не оставя входа в плен на недобросъвестни съседи. След като бюджетът е приет, той става задължителен. Ако собственик не плаща, домоуправителят първо изпраща писмена покана. Ако и тя остане без резултат, започва заповедно производство по Гражданския процесуален кодекс - най-бързият и ефективен начин за събиране на дългове.

Сградата може да поиска от съда заповед за изпълнение, а след това и изпълнителен лист. Оттам нататък думата имат съдебните изпълнители - запори, възбрани, принудително събиране. Дългът вече не е просто между съседи, а между длъжник и държавата.

Санкциите - колко струва неподчинението

Освен дължимите суми и лихвите върху тях, законът позволява и налагане на глоби. Общото събрание може да реши да санкционира всеки, който не изпълнява решенията му. За физически лица глобата е от 10 до 50 евро, а за юридически - от 150 до 350 лева - приравнени в евро. При повторно нарушение сумите скачат двойно. Тези глоби не заменят дълга, а се добавят към него - като напомняне, че общият ред не е пожелателен.

Защо бюджетът е повече от числа

Бюджетът на етажната собственост е огледало на зрелостта на една общност. Там, където хората разбират, че сградата е общ дом, бюджетът работи като часовник. Там, където всеки гледа само своя праг, сградата се разпада - бавно, но неизбежно. Законът е създал механизъм, който да пази общото благо, но истинската сила е в дисциплината и солидарността между съседите.

Една сграда може да бъде крепост или може да бъде руина. Разликата често е в това дали бюджетът е просто лист хартия или е истински договор между хората, които живеят под един покрив.

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