Нов обрат в мистерията край Петрохан: хора влязоха вътре
Касае наследниците на имота
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Касае наследниците на имота
Хазната на входа се приема с обикновено мнозинство, но важи за всички
Николова издавала документи с неверни обстоятелства и отделно съставяла фалшиви частни документи в периода 2010 – 2011 година
Частен съдебен изпълнител обяви за продажба апетитен имот на община Сливен. Теренът се намира на бул. "Банско шосе" в близост до фирма "Вива". Той е в...
Новата тарифа за събиране на дългове ще бъде определена от Министерски съвет
Длъжници ще могат да оспорват актовете за вземания, както и оценките на имот