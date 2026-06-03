Цяла нощ навън: Намериха Райчо Куршум!

Намериха обявеното за издирване 2-годишно дете. Райчо Куршум е намерен от доброволци и полицейски служители на 3-4 км от село Александрово, посока село Осетеново, съобщиха от полицията.

Детето е живо, предадено е на близките си и предстоят медицински прегледи, което е рутинна процедура за установяване на здравословното му състояние.

Момчето бе в неизвестност от 19:30 часа във вторник.

Това не е първият случай. На 26 май петгодишно момченце изчезна край Кюстендил. Пак след цяла нощ навън, беше открито живо и здраво, слава на Бога.

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