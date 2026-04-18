Пламъкът на Априлци! Двайсетте ятагана, които помнят епопеята

В музеите има предмети, които стоят тихо зад стъкло. Има и други — които сякаш дишат. Такива са двайсетте автентични ятагана от времето на Априлското въстание, съхранявани в Регионалния исторически музей в Добрич. Те не са просто метал и дърво. Те са свидетели. Те са гласове. Те са онзи тъмен блясък на българската решимост, когато свободата е била по-скъпа от живота.

Оръжия, които носят биография, не номер от инвентар

Ятаганите са дошли в музея по различни пътища - дарени от наследници, откупени от частни колекции, намерени в сандъци, които поколения са пазили като семейна реликва. Всеки от тях е различен: някои са с износени дръжки, други - с орнаменти, които още пазят следи от майсторската ръка.

И когато днес музейните уредници ги изваждат от фондовете, металът сякаш тежи повече — не заради стоманата, а заради историята.

Уроци, които не се преподават от учебник

На 20 април, в деня, когато се навършват 150 години от Априлската епопея, тези ятагани ще „проговорят“ пред учениците от Добрич. Регионалният исторически музей организира открити уроци в езиковата гимназия „Гео Милев“ и финансово-стопанската гимназия „Васил Левски“.

Пламен Николов, уредникът, който познава всяко оръжие като живо същество, ще разкаже не само за въстанието, но и за хората зад него.

Уроците няма да бъдат суха лекция. Със съдействието на клуб „46-и пехотен Добрички полк“ учениците ще видят униформи, снаряжение, оръжия - така, както са изглеждали в онези дни, когато българите са вървели към своята Голгота.

Филмът, който ще върне четата на Ботев в Добруджа

Паралелно с уроците кипи работа по друг проект - художествено-документален филм за участниците от Добруджа в четата на Христо Ботев. Десет четници, родени в Северна и Южна Добруджа, и още двама, заселили се тук - това е нишката, която Николов проследява.

Филмът няма да бъде просто разказ. Възстановчици от „46-и пехотен Добрички полк“ ще се превъплътят в четници, черкези, османски войници. Ще има игрални сцени, пресъздадени битки, моменти на напрежение и тишина.

Това е опит да се върне човешкото лице на историята - да се види не само подвигът, но и съдбата.

Премиерата е планирана за 2 юни - денят, в който България свежда глава пред Ботев.

Памет, която не ръждясва

Двайсетте ятагана в музея са само част от голямата картина. Но те са достатъчни, за да напомнят, че свободата не е подарък, а наследство, което трябва да се пази.

Когато учениците застанат пред тях, няма да видят просто оръжия. Ще видят отражението на хора, които са вярвали, че България може да бъде свободна.

И може би това е най-важният урок - че историята не е минало. Тя е огледало. И понякога в него проблясва стомана.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com