Нова промяна в ключова държавна институция
По заповед на Гълъб Донев
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По заповед на Гълъб Донев
Ето мнението на проф. Пламен Павлов
Подобаващо трябва да отбележим 1400 години държава
Професор Пламен Павлов предлага нов поглед към живота и делото на Васил Левски
Трябва да сме максимално взискателни към тези, които пращаваме по върховете на властта
Датата 9 септември 1944 г. не трябва да бъде игнорирана, каквато тенденция има напоследък
Той зове да бъде поправена явната грешка в биографията на най-великия българин
Според него е било грешка да се отдели толкова внимание на подобна инициатива
В съобщението за акта на Църквата Пейчинович е представен като "македонски просветител"
В каквото и да ни обвиняват, България е независима, каза проф. Пламен Павлов
Професорът отговори на македонските историчари
Ще седнете ли най-сетне сериозно на масата или отново ще се баламосваме, питат българските учени
Той оглавява само Константинополската църква, която почетно е наричана Вселенска Проф. Пламен Павлов, историк - По време на посещението си в Българи...
София. Главният изпълнителен директор на "Български пощи" Пламен Павлов е освободен от поста си, предаде БНР. Мотив за отстранението му са незадоволи...