Депутат на Радев понесе дъщеря си на ръце (СНИМКИ)
Кадърът е придружен с бащинското "Обичам те!"
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Кадърът е придружен с бащинското "Обичам те!"
Абитуриентските вечери ще минат под облаци и хлад, но от вторник времето обръща към летни градуси
С кампанията си A1 отговаря на нуждата от устройства, които не просто предлагат добра цена, а реална стойност
Атрактивната визия на младежа бе допълнена от чалма
За випуск 2020 обаче краят на средното училище е белязан от пандемията
Матурите с маски, учебната година завършва онлайн
МВР се готви за осигуряване на изборите и на абитуриентските балове
Абитуриентските балове са опасен за живота коктейл от оргии и дивотия Ако министърът на образованието Тодор Танев действително иска да се запише в ис...
Директори пишат обходните маршрути и сборните пунктове заради изборите София. Директорите на училища трябва да предскажат колко коли и гости очакват...
Хасково. Търговците от Хасково са били честни за приходите си по време на баловете, отчетоха от НАП. При кампанийната проверка бирниците са навестили...