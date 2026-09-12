Голямото изнасяне от София започва преди празниците
АПИ предупреждава за стотици хиляди автомобили по магистралите и въвежда мерки срещу блокиране на движението
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АПИ предупреждава за стотици хиляди автомобили по магистралите и въвежда мерки срещу блокиране на движението
Голямото изнасяне за празниците предизвика километрични задръствания
Сливат си празниците в нова ваканция
Oт бaзиpaнaтa в Πoлшa Рерсо Grоuр зaявиxa, чe oбмиcлят "вcичĸи cтpaтeгичecĸи oпции",
Ще има засилено полицейско присъствие по пътищата у нас
Ограничения по "Хемус"
ГДБОП задържа двама трафиканти
Очаквам този обвинител да прояви кураж, каза МВР-шефът
Британският премиер Дейвид Камерън и семейството му бяха принудени да се изнесат от резиденцията на "Даунинг стрийт" 10 в центъра на Лондон само за де...
Предпразничното пътуване вече започна с пълна сила. Читатели на "Стандарт" сигнализираха, че преминаването през канала на бул. "Евлоги и Христо Георги...
България е на 47-мо място от 149 държави по незаконно изтичане на капитали за периода 2004-2013 година. Това показва седмият доклад на базирана във Ва...
София. Служителка на ДАТО е обвиняема заради нерегламентиран достъп до информация, свързана с прилагането на СРС. Това съобщиха представители на ръков...