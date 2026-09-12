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Голямото изнасяне започна

Голямото изнасяне започна

Предпразничното пътуване вече започна с пълна сила. Читатели на "Стандарт" сигнализираха, че преминаването през канала на бул. "Евлоги и Христо Георги...

18 декември | 15:36
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