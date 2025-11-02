Лунен календар. Тези дни през ноември носят пари и късмет

Ноември обещава да бъде богат на събития и емоционален, въпреки че ретроградният Меркурий може да създаде някои предизвикателства. Въпреки това

космосът предлага и многобройни възможности за растеж, нови идеи и благодарност.

Този месец ще видим още една суперлуна, а новолунието ще предложи възможност да започнем всичко от нулата. Лунният календар за ноември 2025 г. ще ви каже кога е най-добре да предприемете действия и кога да забавите темпото, за да се възползвате максимално от енергията на месеца.

Ноември 2025 г. - Лунен календар и планетарни транзити

Още в древността хората са знаели, че Луната и нейните променящи се фази влияят на делата, настроението и житейските събития. Лунният цикъл трае приблизително 30 дни и преминава през четири ключови етапа - от новолуние до пълнолуние и обратно. Според астролозите, фазите на луната, както и движенията на други планети, играят важна роля. През ноември тяхното влияние ще бъде следното:

1-4 ноември - нарастваща луна

Ноември започва с нарастваща луна - време, когато енергията е във възход и силата се натрупва. Това е време за планиране на нови проекти и поставяне на цели - всичко, което започнете тези дни, ще има потенциал да даде резултати в бъдеще.

5 ноември - пълнолуние в Телец, суперлуние

Пълнолунието през ноември може да ви постави в ситуации, в които трябва да разрешите имуществени проблеми, ревност или борба за влияние. Поддържайте баланс и пожънете плодовете на това, което сте изградили през изминалата година.

6-19 ноември - намаляваща луна, ретрограден Юпитер и Меркурий

С намаляващата луна енергията се изчерпва и най-добре е да посветите този период на довършване на задачи, прочистване и освобождаване от всички ненужни неща. Избягвайте да започвате нещо ново. Напротив, това е идеално време да се откажете от лоши навици, да се отървете от дългове и да се подстрижете.

На 11 ноември Юпитер започва своя годишен ретрограден период. По време на този транзит (до 10 март 2026 г.) ще имате възможност да размишлявате какво означават за вас домът, семейството и сигурността. Следващата година ще можете да укрепите и разширите основите си и да създадете солидна „основа“ за живота си.

На 18 ноември Меркурий се завръща ретроградно в Скорпион (до 11 декември), което може да доведе до разкриване на тайни. За да избегнете неудобни ситуации, пазете личните си въпроси за себе си, дръжте устата си затворена и избягвайте клюките.

20 ноември - новолуние в Скорпион

Новолунието ще отвори възможности за задълбочени разговори и истинска комуникация. Това е чудесен момент да прегледате бюджета си, да започнете всичко от нулата и да се доверите на интуицията си - тя няма да ви подведе.

21-30 ноември - нарастваща луна, Слънце и Венера в Стрелец, директни Сатурн и Меркурий

На 21 ноември Слънцето навлиза в Стрелец, което открива период, благоприятен за пътувания, учене и разширяване на хоризонтите. Защо да се задоволявате с рутина, когато можете да откриете нови хоризонти…

На 27 ноември Сатурн се обръща директно - време е да продължите напред с обновени цели и ясно разбиране на вашите граници.

На 29 ноември Меркурий се връща към директно движение – изчакайте няколко дни и ще видите подобрения в транспорта и комуникациите. Чувствайте се свободни да подписвате договори, да обновите оборудването си, да пътувате или да си купите нова кола.

На 30 ноември Венера навлиза в Стрелец, извеждайки любовта, страстта и приключенията на преден план. Романтиката процъфтява благодарение на свободата. Опитайте нови неща с партньора си, резервирайте романтично бягство. Ако сте необвързани, забравете за интернет приложенията и се запознайте с нови хора на партита, чрез спорт или докато пътувате. Сега е идеалното време да харчите пари за дълги пътувания, курсове и спортна екипировка.

Благоприятни и неблагоприятни дни през ноември - какво казва лунният календар

Фазите на Луната задават специален ритъм, който помага да се определят най-благоприятните моменти за различни дейности:

благоприятни дни през ноември ще бъдат 18-ти, 21-ви, 26-ти, 27-ми;

неблагоприятни - 3, 4, 30 ноември;

Препоръчително е да се внимава на 2-ри, 5-ти, 8-ми, 9-ти, 13-ти, 16-ти, 19-ти, 20-ти, 22-ри, 23-ти, 25-ти и 29-ти.

Един и същ лунен ден може да има различно въздействие върху различни области от живота. Това зависи не само от фазата на луната, но и от зодиакалния знак, в който се намира, както и от влиянието на други небесни тела. Следователно един ден например може да е неблагоприятен за бизнес, но благоприятен за релаксация, творчество или грижа за здравето.

