Ретрограден Меркурий: Изпитания за 2 зодии, 3 знака увеличават доходите си

Последното ретроградно движение на Меркурий за 2025 г. ще се случи в два зодиакални знака едновременно – Стрелец и Скорпион. Планетата на комуникациите ще започне своето ретроградно движение в Стрелец на 9 ноември 2025 г. През периода на ретрограден Меркурий ще бъдат засегнати области от живота, пряко свързани с пътувания, житейска философия, транспорт и избрания от вас път, каквото и да означава това.

В Скорпион

От 19 до 29 ноември 2025 г. Меркурий ще се премести в Скорпион, носейки нов кръг от предизвикателства и житейски уроци, които ще трябва да изтърпите, дори и да не сте във възторг от това. Тази планетарна позиция се счита за най-лошата възможна, тъй като Скорпионите са свикнали да играят на едро със съдбите на хората.

Овен, Рак и Стрелец

По време на ретроградния период на Меркурий, Овен, Рак и Стрелец ще трябва да се изправят срещу себе си и вътрешните си преживявания, съмнения и страхове. Сега е идеалният момент да подредите нещата и най-накрая да се сбогувате с миналото, което ви е спъвало. И трите зодиакални знака обаче трябва да помнят, че резките движения и прекалено радикалните решения през този период биха могли да повлияят негативно на живота им. Например, Стрелецът може да се окаже във финансова дупка поради увеличени разходи, Ракът може да се обърка относно собствените си желания и да се изправи пред криза във връзката, ако продължава да очаква партньорът да разбира всичко без думи. А Овенът ще страда от импулсивни решения, ако не претегли плюсовете и минусите.

Водолей и Телец

Водолей и Телец ще бъдат подложени на професионални изпитания. Докато въздушният знак ще се окаже изтощен от настоящата си работа и ще жадува за промяна, земният знак ще се окаже в трудна ситуация поради колеги, които кроят заговор срещу него. Какво да направите в тази ситуация? Не позволявайте на емоциите да ви вземат връх и запазете хладнокръвие. Конфликтите няма да помогнат за решаването на проблеми и ако успеете да запазите самообладание, гарантирано ще получите изгодна оферта от шефа си и значително ще подобрите позицията си.

Близнаци, Лъв, Дева и Скорпион

Близнаци, Лъв, Дева и Скорпион ще преживеят един от най-интензивните периоди в живота си, но той едва ли може да се нарече лесен. Всяка зодия ще има много успешни идеи, но реализирането им ще бъде трудно в момента. Въпреки това, всички стартиращи бизнеси ще донесат значителни доходи и самодоволство. И нещата ще започнат да се подобряват в личния ви живот, освен ако, разбира се, не решите да дадете втори шанс на бившите си, дори и да не го заслужават.

Везни, Козирог и Риби

Везни, Козирог и Риби ще могат да увеличат доходите си по време на ретроградния Меркурий и това е чудесна новина. Има обаче едно предупреждение: не се претоварвайте с работа, колкото и да ви се иска. Този подход ще доведе до емоционално прегаряне и изтощение, което едва ли е от полза. Тези зодии задължително трябва да намерят време за личния си живот, тъй като от известно време в тази област има затишие. Отделянето на време за себе си е една от най-печелившите инвестиции, която ще се изплати в близко бъдеще, пише "Актуално".

