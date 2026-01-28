Космическо изстрелване: Късметът идва при 5 зодии

29 януари 2026 г. среща Меркурий и Венера в знака на Водолей и това не е просто астрономически феномен. В астрологията това е мощен импулс, който може да се сравни с "космическо щракване", което задейства верига от щастливи събития.

Кои са тези късметлии?

Близнаци: Това съединение е чисто удоволствие за тази зодия, чиито покровител е именно Меркурий.

Ще получите важна вест в точния момент. На бизнес среща, на интервю, в личен разговор – ще уцелите в целта. Може да се появи прозрение за нов начин за печелене на пари чрез хобита или комуникации.

Везни: Очаква ви пробив във взаимоотношенията и хармоничен баланс в областта на партньорството и естетиката. Венера, вашата планета, подкрепена от Меркурий, ще изведе на преден план въпросите за взаимоотношенията и красотата. Ще намерите сродна душа - човек със сходно мислене, когото търсите отдавна.

Водолей: Събитията се развиват бързо! Това е най-добрият ви момент, когато личните планети осветяват вашия знак, давайки яснота на ума и привлекателност. Ще бъдете забелязани, вашата уникалност ще бъде оценена. Формулирайте най-смелото си, "лудо" желание. Вселената слуша.

Овен: Енергията е концентрирана в сферата на приятелството, екипите и скъпите надежди. Късметът ще дойде чрез средата и общите цели. Стара мечта ще получи неочакван шанс да се сбъдне чрез връзка или предложение от приятел. Социалната активност е ключът към успеха: присъствието на конференция, парти или дори обсъждането на идея в тематичен чат може да се превърне в нещо повече.

Стрелец: Вашите началници или важни хора най-накрая ще видят истинския ви потенциал. Може да получите предложение за повишение, интересно кариерен предизвикателство или публично признание за постиженията ви. Успех по въпроси, свързани с правото, образованието или международните контакти са много вероятни. Чувствайте се свободни да изразите кариерните си амбиции.

