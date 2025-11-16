Зимата ще настъпи с пълна сила! Ето кога е шансът за това

Вероятността за снежна Коледа в София е около 43-44%, прогнозира пред Нова телевизия синоптикът Симеон Матев. Той припомни, че през последните години коледите без сняг зачестяват, но миналият декември е пример за изключение – тогава в планините падна около метър сняг и някои райони останаха без електричество за седмица.

В краткосрочен план сняг липсва

В краткосрочен план – през следващите 3 до 5 дни – условия за снеговалеж липсват. По високите части на планините е възможен сняг само над 2500 метра и то главно във вторник, когато се очаква атмосферно смущение.

Топло за сезона и замърсен въздух

За момента времето за ноември е със студени сутрини, но приятни следобеди. Единствено Дунавската равнина остава под влияние на трайни мъгли, които според Матев ще се разсеят до понеделник. Утрешният ден се очертава с по-високи температури от обичайните.

Синоптикът предупреди, че качеството на въздуха се е влошило, особено в ниските райони, където вредните частици се задържат по-лесно. Най-лошо е положението в Източна Тракия, долината на Съзлийка, части от Дунавската равнина и Югоизточна България.

Температурите до следващата събота ще останат по-високи от нормалните за сезона, особено в Югоизточна България, където се очакват стойности над 20°C.

Надежда след 25 ноември

Минусови температури са възможни чак към края на следващата седмица. По-значително застудяване, което може да донесе сняг и на по-ниски височини, се очаква около 25-26 ноември. „Дали ще се реализира и къде точно ще падне снежната линия – предстои да видим", уточни Матев.

Първите 7-10 дни на декември вероятно ще бъдат с температури около нормата, достатъчно ниски, за да се произвежда изкуствен сняг. Така ски курортите могат да започнат подготовка на пистите.

Повечето курорти традиционно откриват сезона след 15 декември, но някои в Южна България се стремят да отворят около 8 декември. Матев припомни, че през 1995 г. ски сезонът е започнал именно на 8 декември, но на Коледа същата година трасетата вече били без сняг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com