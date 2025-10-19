Байдън неузнаваем. Какво е състоянието му?

82-годишният бивш президент на САЩ Джо Байдън направи първата си публична поява, след като се разбра, че се лекува от рак на простатата.

Това съобщи New York Post.

Според информацията той е "забележимо отслабнал". Присъствал е на литургия в католическа църква в Делауеър.

В храма Байдън разговаря с други енориаши около 10 минути. Съпругата на бившия лидер, Джил, не присъства на службата. Байдън беше сниман, докато бавно излизаше от храма, облегнат на ръката на жена.

Според изданието, въпреки болестта и лечението, Байдън ще присъства на две събития през следващите седмици - на церемонията по награждаването в Бостън, а след това в Небраска, където ще се набират средства за Демократическата партия.

През октомври CBS News съобщи, че Байдън се подлага на лъчева терапия като част от плана за лечение на рак. Според телевизионния канал бившият американски лидер се чувства добре и терапията е започнала да дава резултати.

