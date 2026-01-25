Николай Младенов с ключови разговори за бъдещето на Газа

Върховният представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов е провел разговори с египетския външен министър Бадр Абделати за развитието на ситуацията в ивицата Газа. Срещата е била фокусирана върху подкрепата за втората фаза от мирния план на Доналд Тръмп. Това съобщи египетското външно министерство.

По време на разговорите двамата дипломати са обсъдили разполагането на международни сили за сигурност в ивицата Газа съгласно условията на споразумението за прекратяване на огъня, отварянето на граничния пункт при Рафах и изтеглянето на израелските сили от територията. Акцент е бил поставен върху необходимостта от координирани действия, които да гарантират устойчивостта на договореностите.

Министър Абделати е подчертал, че изпълнението на ангажиментите от втората фаза на плана на Тръмп е решаващо условие за започване на бързо възстановяване на Газа. Според него именно тази фаза може да даде старт на процес на реконструкция, основан на реалните хуманитарни и инфраструктурни нужди на местното население, а не на временни решения.

Младенов и Абделати са се договорили да продължат активната координация и да засилят консултациите си в зависимост от развитието на ситуацията на терен. Целта, според египетската страна, е подкрепа на международните усилия за постигане на траен мир и стабилност в региона.

Николай Младенов, бивш външен министър на България, пое ролята на върховен представител на Съвета за мир за Газа като член на Изпълнителния съвет, след дългогодишна дипломатическа кариера в Близкия изток. През 2013 г. той бе назначен за специален представител и ръководител на мисията на ООН в Ирак UNAMI, а в периода 2015-2020 г. заемаше поста специален координатор на ООН за близкоизточния мирен процес.

Разговорите се провеждат на фона на обявеното миналата седмица начало на втората фаза от плана за прекратяване на конфликта в Газа, съобщено от специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф. Планът предвижда разоръжаване на палестинската групировка Хамас и създаване на преходна технократична палестинска администрация в ивицата Газа.

