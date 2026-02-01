Свят

Зеленски чака отговор от САЩ за мира, преговорите под въпрос

Киев говори за нови преговори още следващата седмица

Зеленски чака отговор от САЩ за мира, преговорите под въпрос
01 фев 26 | 8:58
666
Иван Ангелов

Украйна очаква допълнителна информация от Съединените щати за по-нататъшните стъпки в мирния процес и се подготвя за нови срещи още през следващата седмица. Това стана ясно от вечерното изявление на президента Володимир Зеленски, което постави под съмнение дали планираната за днес среща в Абу Даби между представители на Украйна, Русия и САЩ изобщо ще се състои.

Ден по-рано специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф заяви, че е провел конструктивни разговори в Маями с руска делегация. В срещата са участвали още американският финансов министър Скот Бесент и Джаред Къшнър, което подсили очакванията за активизиране на дипломатическите контакти.

В снощното си видеообръщение Зеленски обърна внимание и на тежката ситуация в Киев, където близо 3500 сгради са останали без отопление. Той подчерта, че към момента няма данни за саботаж или кибератака, както и че аварията, довела до прекъсване на електрозахранването в Молдова, не е свързана с външна намеса.

„В постоянен контакт сме с американската страна и очакваме от тях подробности за по-нататъшни срещи. Украйна е готова да работи във всички ефективни формати. Важно е да има резултат и да има срещи. Разчитаме на срещи следващата седмица и се подготвяме за тях“, заяви президентът на Украйна.

Изявлението му подчертава нарастващото напрежение около дипломатическия процес и засилва очакванията за ключови решения в идните дни, които ще определят дали преговорите ще продължат или ще навлязат в нова фаза на застой.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Войната в Украйна
Още от Свят
Коментирай