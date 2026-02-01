Зеленски чака отговор от САЩ за мира, преговорите под въпрос

Украйна очаква допълнителна информация от Съединените щати за по-нататъшните стъпки в мирния процес и се подготвя за нови срещи още през следващата седмица. Това стана ясно от вечерното изявление на президента Володимир Зеленски, което постави под съмнение дали планираната за днес среща в Абу Даби между представители на Украйна, Русия и САЩ изобщо ще се състои.

Ден по-рано специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф заяви, че е провел конструктивни разговори в Маями с руска делегация. В срещата са участвали още американският финансов министър Скот Бесент и Джаред Къшнър, което подсили очакванията за активизиране на дипломатическите контакти.

В снощното си видеообръщение Зеленски обърна внимание и на тежката ситуация в Киев, където близо 3500 сгради са останали без отопление. Той подчерта, че към момента няма данни за саботаж или кибератака, както и че аварията, довела до прекъсване на електрозахранването в Молдова, не е свързана с външна намеса.

„В постоянен контакт сме с американската страна и очакваме от тях подробности за по-нататъшни срещи. Украйна е готова да работи във всички ефективни формати. Важно е да има резултат и да има срещи. Разчитаме на срещи следващата седмица и се подготвяме за тях“, заяви президентът на Украйна.

Изявлението му подчертава нарастващото напрежение около дипломатическия процес и засилва очакванията за ключови решения в идните дни, които ще определят дали преговорите ще продължат или ще навлязат в нова фаза на застой.

