Скандал в Брюксел! Премиерът на Белгия обяснява позицията си за Путин и Русия

Премиерът на Белгия Барт де Вевер направи уточнение на позицията си за отношенията с Русия, след като изказване за „нормализиране“ и възстановяване на достъпа до евтина енергия предизвика силна реакция. Коментарът му дойде в момент на рязко поскъпване на петролни продукти и енергийни ресурси след ударите на САЩ и Израел срещу Иран.

В опит да тушира напрежението, Де Вевер подчерта, че думите му са били извадени от контекст. „Създаде се впечатление, че съм в отлични отношения с Владимир Путин или дори му се подчинявам“, заяви той, като категорично отхвърли подобни внушения. Премиерът посочи, че разговорите с Русия са неизбежна част от всяко бъдещо решение, особено при положение че Европа понася икономическите последици от конфликта.

Според него в момента текат преговори, но без прякото участие на Европейския съюз, което поставя под въпрос ролята на Европа в процеса. Де Вевер подчерта, че евентуална нормализация на отношенията с Москва може да се случи само при постигане на трайно споразумение, което да бъде приемливо както за Украйна, така и за ЕС. „Не можем да останем врагове завинаги - това не е устойчив модел след война“, посочи той.

Позицията на белгийския премиер се вписва в по-широкия дебат в Европа за цената на конфликта и зависимостта от енергийни доставки. Самият Де Вевер вече си изгради образ на твърд политик, след като се противопостави на идеята европейски заем за Украйна да бъде гарантиран със запорирани руски активи в Белгия. Тогава действията му бяха възприети като защита на националния интерес, особено на фона на предупрежденията от Москва за възможни последици.

Сегашните му уточнения показват опит за балансиране между икономическата реалност и политическия натиск в ЕС, като темата за отношенията с Русия остава една от най-чувствителните в европейската политика.

