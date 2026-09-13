Скандал в Брюксел! Премиерът на Белгия обяснява позицията си за Путин и Русия
Де Вевер отрича близост с Путин, но настоява за диалог след войната
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Де Вевер отрича близост с Путин, но настоява за диалог след войната
Барт де Вевер предупреди, че без участие на Европа може да се стигне до „лошо споразумение“ за Украйна
Исландският премиер Сигмундур Гунлаугсон ще отговаря на критиките на членовете на парламента по повод разкритията от „Панамските документи". Депутатит...
Терористите, които извършиха атентатите на 22 март в Брюксел, може би са планирали нападение срещу белгийския премиер Шарл Мишел. В техен ноутбук е от...