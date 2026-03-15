"Денят на гларуса" в Сатирата

Две събития в Сатиричния театър на 20 март привличат културтрегерите. От 19 часа ще бъдат открити маските на Катя Паскалева, Константин Коцев и Васил Попов – трима от най-големите актьори не само на трупата, но и на българската сцена и в родното кино. От 20 часа е предпремиерата на „Денят на гларуса“ на дуета Ива Петрони и Боил Банов със сценографията на Юлияна Войкова-Найман. В ролите на Мъжа е Теодор Елмазов, Албена Михова е Полицайката, а Зрителят е Пламен Великов. Пиесата е наградена на конкурса за комедия на Сатирата.

„Денят на гларуса“ е еманация на чистата радост от това, че си жив. Че си тук. И че дори не знаеш какво ще ти се случи утре. Върти го, сучи го – животът не можеш да го планираш на 100 процента И точно това му е най-хубавото. Защото, ако всички знаехме предварително всичко, човечеството отдавна щеше да е умряло от скука. Все пак известна подготвеност не е излишна. Затова ви съветвам най-настоятелно: не спирайте да мечтаете. Често. Редовно. И почти непрекъснато.“, казва авторката. „Колко струва едно кафе? Как се живее на ръба на бръснача? Защо личната карта не бива да се слага до вафлите и фъстъците? „Денят на гларуса“ дава отговор на тези и други жизнено важни въпроси. Защото опасности ни дебнат отвсякъде – включително и в любовта.“, добавя режисьорът.

