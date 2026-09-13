"Денят на гларуса" в Сатирата
Преди премиерата ще бъдат открити маските на Катя Паскалева, Константин Коцев и Васил Попов
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Преди премиерата ще бъдат открити маските на Катя Паскалева, Константин Коцев и Васил Попов
За предпремиерата на филма
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София. Утре, на 9 април, от 11 часа предстои предпремиерата и пресконференцията на спектакъла "Йерма" по Федерико Гарсия Лорка. Постановка е дело на...
Варненски рок банди имат шанса да станат подгряващи изпълнители